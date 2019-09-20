انفراجة في مفاوضات الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول حماية المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

تمكن قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، من تحقيق انفراجة في مفاوضاتهما حول تكثيف جهود حماية المناخ.

وذكرت مصادر مشاركة في المفاوضات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة أن قادة الائتلاف اتفقوا على حظر إنشاء أنظمة تدفئة جديدة تعمل بالوقود بحلول عام 2026.

وبحسب البيانات، فإن من سيقوم بتحويل نظام تدفئته القديم بأنظمة صديقة للبيئة، سيُجرى دعمه في تكاليف التحويل بنسبة تصل إلى 40%.

وأكدت المصادر عدم عزم الائتلاف الحاكم إدخال ديون جديدة في الموازنة العامة لتطبيق حزمة إجراءات حماية المناخ التي تُقدر بالمليارات.

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واتفق قادة الائتلاف على تسعير الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ في النقل والمباني عبر تداول شهادات الكربون.

وبحسب البيانات، سيبدأ تطبيق هذا الإجراء بحلول عام 2021 ، لترتفع أسعار البنزين والديزل في ذلك الحين بمقدار 3 سنتات، حتى يصل مقدار الارتفاع إلى 10 سنتات بحلول عام 2026.

كما اتفق الائتلاف على زيادة بدل الانتقالات عبر وسائل المواصلات العامة اعتبارا من عام 2021.

وبحسب البيانات، فإنه من المقرر زيادة قيمة الإعفاء في ضرائب الدخل على الانتقالات بالمواصلات العامة من 30 إلى 35 سنت لكل كيلومتر.