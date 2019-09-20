ضبط 10 قطع أثرية بحوزة شخصين في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقى ضباط مباحث الآثار القبض على سمكري سيارات وعاطل بحوزتهما 10 قطع أثرية بالهرم.
أكدت تحريات ومعلومات مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام سمكري سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.
عقب تقنين الاجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم حال قيادته سيارة بمنطقة حدائق الأهرام وبصحبته هارب من حكم بقضية تبديد وسبق اتهامه في قضية سرقة مسكن، وضبط بحوزتهما 10 قطع أثرية وطبنجة عيار 9 مم، وخزينة بداخلها عدد 10 طلقات
بمواجهة الأول اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار فيها والتربح من بيعها، والسلاح المضبوط بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع، واعترف الثاني بعلمه للحيازة ومعاونة الأول في ترويجها.
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