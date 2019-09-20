إصابة 13 شخصًا إثر انقلاب سيارة محملة بالعمال الزراعيين في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 13 عاملًا زراعيًا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة، مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

وتبين وقوع الحادث أثناء سير السيارة بالطريق المذكور حيث انفجر أحد إطاراتها فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى انقلابها على الطريق.

جرى نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وأزيلت آثار الحادث.