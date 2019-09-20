ذيول العاصفة الاستوائية إيميلدا تجتاح ولاية تكساس الأمريكية

هبت ذيول العاصفة الاستوائية إيميلدا على مدينة هيوستن والمناطق الساحلية بولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى إغراق منازل وتوقف حركة السفر وتعطل إمدادات النفط وتضرر مستشفيات ومصاف لتكرير النفط.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن منسوب مياه الأمطار في المنطقة وصل إلى ثلاثة أمتار، ما أدى إلى توقف حركة السير على بعض الطرق

وإغلاق مدارس ومصانع ومزارات سياحية فضلا عن تضرر بعض شبكات النفط الرئيسية.

وأعاد هطول الأمطار على مدار ثلاثة أيام بشكل متواصل إلى الأذهان ذكريات الاعصار "هارفي" الذي اجتاح المنطقة على مدار أسبوع في عام 2017.

Advertisements

وأعلن حاكم ولاية تكساس جريج أبوت "

حالة الطوارئ" في المنطقة.

ونقلت "بلومبرج" عن جويل إن مايرز، من مؤسسة "أكو ويزر" لأبحاث المناخ قوله: "كمية الأمطار التي انهمرت تنافس معدلات الأمطار غير المسبوقة التي هطلت خلال الاعصار هارفي".

وقالت متحدثة باسم هيئة إدارة الطوارئ في مقاطعة جيفرسون بولاية تكساس أن شابا في العشرين من عمره لقي حتفه أمس الخميس بسبب صاعقة برق بينما كان يحاول انقاذ حصان من الغرق في منطقة ريفية شرق هيوستن.