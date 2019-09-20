مستشار روحاني: السلام الشامل متاح للسعوديين

اعتبر مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، أن هناك خيارا متاحًا أمام السعوديين ألا وهو السلام الشامل.

وكتب آشنا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الجمعة: "أي عمل حربي تقوم به أمريكا ضد إيران يعني؛ وقوع

حرب شاملة، ولكن للسعوديين هنالك خيار آخر في متناول أيديهم وهو؛ السلام الشامل"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتشهد منطقة الخليج توترات على خلفية هجمات تعرض لها معملان تابعان لشركة

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وأعلنت السعودية أن الهجوم تم باسلحة إيرانية وليس مصدره اليمن، رغم إعلان الحوثيين المسئولية عنه.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي وصفه بأنه عمل إيراني من أعمال الحرب. من جانبها نفت إيران ذلك.

وعلى إثر الهجوم انضمت السعودية والإمارات لتحالف لحماية الملاحة البحرية في الخليج.