كوريا الشمالية ترحب بسعي ترامب لنهج جديد في المحادثات

رحبت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استخدام "نهج جديد" في المحادثات بشأن برامج بيونج يانج للأسلحة.

وأثنى كيم ميونج جيل كبير مفاوضي في الملف النووي على "القرار السياسي الحكيم" الذي اتخذه ترامب بالسعي لتبني نهج جديد للمحادثات المعلقة من دون "مثير للمشاكل" في الإدارة الأمريكية، في إشارة فيما يبدو لجون بولتون مستشار الأمن القومي الذي أقيل الأسبوع الماضي.

كان بولتون يعتبر من صقور السياسة الخارجية الأميركية.

وكادت جهود ترامب للتواصل مع كوريا الشمالية تنهار في فبراير الماضي بعد أن اتبع نصيحة بولتون خلال قمة ثانية في هانوي وسلم كيم ورقة تدعو بيونج يانج لنقل أسلحة نووية والوقود اللازم لصنع قنابل إلى الولايات المتحدة.

ونددت كوريا الشمالية ببولتون، الذي كان يروج لاستخدام القوة العسكرية للإطاحة بقيادة البلد المعزول.

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وقال ترامب إن بولتون ارتكب أخطاء منها إهانة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بعدما طالبه باتباع "النموذج الليبي" وتسليم كل أسلحته النووية.

وذكر ترامب، يوم الأربعاء، أن مقترح النموذج الليبي "سبب انتكاسة كبيرة لنا" في الوقت الذي تمخضت فيه مساعيه الدبلوماسية مع الشمال عن تجميد التجارب النووية وإعادة رفات جنود أميركيين فقدوا في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وقال كبير المفاوضين إنه يريد أن يكون "متفائلا" بأن الولايات المتحدة "ستحسبها بالطريقة الصحيحة خلال المحادثات المقبلة".

وقال، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، "في الوقت الراهن، لست واثقا تماما مما كان يقصده باقتراحه استخدام نهج جديد.. لكن بالنسبة لي يبدو أنه يريد التلميح إلى أن حلا تدريجيا يبدأ بالأمور الملموسة أولا مع بناء الثقة في بعضنا البعض هو أفضل خيار".