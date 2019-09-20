إصابات بأعيرة نارية خلال إطلاق نار قرب البيت الأبيض

أصيب عدة أشخاص بجروح خلال إطلاق نار في شوارع العاصمة واشنطن على مسافة ليست بعيدة عن البيت الأبيض، مقر الرئيس الأميركي.

ونقلت محطة "فوكس-5" التلفزيونية المحلية عن الشرطة القول إن ستة أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع بعد الساعة العاشرة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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ولم يرد أي ذكر عن حالة المصابين.

وعرضت قناة "دبليو جيه إل إيه" التلتفزيونية التابعة لمحطة (إيه بي سي) صورا على تويتر لسيارات إسعاف تنقل ضحايا من المكان وذكرت أن هناك ردا من الشرطة "على نطاق واسع" عند تقاطع شارع 14 وطريق كولومبيا على بعد 3 كيلومترات من البيت الأبيض.