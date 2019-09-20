البنتاغون: كل المؤشرات تدل على أن إيران مسؤولة عن "هجومي أرامكو"

أكد البنتاغون، الخميس، أن كل المؤشرات تدل على أن إيران مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي منشأتين نفطيتين سعوديتين.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان: ”كل المؤشرات التي لدينا تفيد بأن إيران مسؤولة بطريقة ما عن الهجوم على المنشأتين النفطيتين السعوديتين، ونحن على درجة كبيرة من الثقة بأننا سنكون قادرين على تحديد الجهات المسؤولة عن كل ما حصل بدقة، وسنواصل العمل مع السعوديين لبلوغ هذه النقطة“.



بدوره، قال المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية الكولونيل بات رايدر: ”لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة“ التي شهدت في أيار/ مايو، تعزيز الولايات المتحدة تواجدها بعدما اتهمت واشنطن طهران بالتحضير لهجمات ”وشيكة“ ضد المصالح الأمريكية.



وأضاف رايدر: ”في الوقت الراهن ليس لدينا ما نعلنه في ما يتعلق بتعديل القوات أو زيادتها“.



وبدا من خلال المؤتمر أن المسؤولين أرادا تخفيف التوتر.



وأكد رايدر أنه ”من دون التقليل من طبيعة الهجوم على المنشأتين النفطيتين وتداعياته على السوق العالمية للطاقة، يجب أيضًا التريث للنظر في ما نتحدث عنه وهو هجوم استهدف منشأتين مدنيتين في بلد أجنبي“.

