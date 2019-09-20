كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبهة الثورية ترحب بقرارات المجلس السيادي السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب القيادي بالجبهة الثورية السودانية، ياسر عرمان، بالقرارات التي أجريت من قبل المجلس السيادي بإطلاق سراح بعض سجناء الحركات المسلحة.

وقال عرمان، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، إنه يتطلع لتنفيذ باقي إجراءات اتفاق جوبا لوقف الاعتداءات في مناطق الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية لتحقيق السلام الدائم في البلاد.

وكان الناطق الرسمى باسم المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي سليمان، أعلن الخميس أن المجلس اتخذ عددا من القرارات الخاصة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع في جوبا.

وقال الفلكي، إن المجلس قرر إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من المحكومين بالإعدام يتبعون لحركة تحرير السودان، بالإضافة إلى إطلاق سراح 18 سجينا من الحركات المسلحة وإطلاق سراح 3 من المتحفظ عليهم فى مقار أمنية مختلفة.

وكشف مراسل الغد من الخرطوم، أحمد العربي، أن هذا القرار يأتي لتهيئة الأجواء لعملية السلام، وتماشيا مع الاتفاق بين المجلس السيادي والحركات المسلحة، فتم إسقاط كل أحكام الإعدام والسجن لكافة الحركات المسلحة.

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وأشار مراسلنا إلى أن الحركات المسلحة اعتبرت هذا القرار بمثابة دفعة جديدة لعملية السلام في السودان، حيث كان هذا المطلب من ضمن مطالب الحركات المسلحة السودانية.