نشرة خاصة.. زخات مطرية ورياح قوية اليوم وغدا السبت -التفاصيل

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات مطرية رعدية محليا قوية، من المستوى البرتقالي، ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة إلى الساعة الرابعة صباحا من يوم غد السبت، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات المطرية الرعدية، التي ستكون مصحوبة ببرد ورياح عاصفية، ستهم أقاليم وعمالات ميدلت وبولمان وتاوريرت وجرادة وفكيك ووجدة.

يشار إلى أن عددا من أقاليم المملكة، عرفت على مدى الأيام الماضية سيول وفيضانات، أعقبت تساقطات مطرية مهمة، ما خلف خسائر مادية ثقيلة، وخسائر في الأرواح خصوصا في نواحي تارودانت، بعدما جرفت السيول ملعب لكرة القدم، موقعة أكثر من عشرين قتيل.