أمزازي: التعليم الخاص يجب أن يصل إلى القرى أيضا.. وسندعمه بتحفيزات

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اهتمام وزارته بدعم القطاع الخصوصي، معتبرا أنه طرفا أساسيا في الرفع من جودة التعليم.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية، صباح اليوم الجمعة، في الرباط، عرض خلالها أمزازي أبرز ملفات الدخول المدرسي، والتكويني، والجامعي للموسم الجديد، الذي سيعرف تنفيذ، وتنزيل مضامين القانون الإطار بعد المصادقة عليه.

وقال أمزازي إن عددا من القوانين سيتم تعديلها للتوافق مع القانون الإطار لاسيما القوانين المتعلقة بالتعليم الأولي، والقانون المتعلق بالإلزامية، وكذا المتعلق بالتكوين المهني، ثم المتعلق بالتعليم الخصوصي.

وقال أمزازي إن مؤسسات التعليم الخاص لاينبغي أن تقتصر على المدن الكبرى ويجب أن تتوسع، أيضا إلى العالم القروي، مؤكدا أنه يجب تخصيص منح لولوج التعليم الخاص، فيما أكد أن الدولة ستقدم تحفيزات لدعم هذه المؤسسات الخاصة.