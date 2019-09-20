بعد تغيير اليوم.. تغيير جديد يهم توقيت لقاء المنتخب المحلي ضد الجزائر

ما زالت حمى التغيير تطارد لقاء المنتخب الوطني المحلي، ضد مضيفه الجزائري، برسم ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين.

فبعد أن تم تغيير موعد المباراة من الجمعة إلى السبت، تقرر أيضا إحداث تغيير على توقيتها، من الساعة 7و15 دقيقة كما كان محددا سلفا، إلى 8و45 دقيقة، وذلك على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة.

وحلت بعثة المنتخب المحلي بالأراضي الجزائرية، أمس الخميس، بجل العناصر التي وجه لها الحسين عموتة، مدرب المحليين، الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء، باستثناء محمود بنحليب لاعب الرجاء، ومهاجم الوداد أيوب الكعبي، بسبب الإصابة.

واستعدادا لمواجهة الجزائر، خاض أبناء عموتة مباراتين وديتين أمام كل من النيجر يوم 5 شتنبر الجاري، بملحق ملعب مراكش الكبير، وهي المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المحلي بهدفين دون رد، ثم مباراة ثانية ضد بوركينافاسو في 8 من الشهر ذاته، حسمتها هي الأخرى العناصر الوطنية لصالحها بهدف نظيف.