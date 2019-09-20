النفط يتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في أشهر

تتجه أسعار النفط هذا الأسبوع لتسجيل قفزة بنسبة تزيد عن 7%. وهو أكبر ارتفاع أسبوعي في أشهر، وارتفعت الأسعار اليوم بفعل التوترات الجديدة في الشرق الأوسط. وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود "برنت" عند 64.75 دولار للبرميل، بارتفاع 32 سنتا، فيما زادت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 51 سنتا إلى 58.64 دولار للبرميل.

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