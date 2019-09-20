الجمارك تضبط طائرتين مسيرة وشتلات استوردت خلافا للضوابط في مطار البصرة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الجمعة، عن تمكن جمرك مطار البصرة الدولي من ضبط شتلات زراعية بحوزة مسافر عراقي الجنسية وطائرتين مسيرة بحوزة مسافر دنماركي الجنسية استوردت دون موافقات رسمية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة .
وأكدت الهيئة، في بيان لها تلقت الخليج 365، نسخة منه، على اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المخالفتين حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ.
واشارت الهيئة العامة للجمارك الى أنها تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد
واشارت الهيئة العامة للجمارك الى أنها تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد
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