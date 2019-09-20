الجمارك تضبط طائرتين مسيرة وشتلات استوردت خلافا للضوابط في مطار البصرة

وأكدت الهيئة، في بيان لها تلقت الخليج 365، نسخة منه، على اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المخالفتين حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ.

واشارت الهيئة العامة للجمارك الى أنها تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد

