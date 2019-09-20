'مرض شائع' تسبب بانقراض الانسان البدائي!

نشرت مجلة "أناتوميكال ريكورد" دراسة لفريق من علماء الأنثروبولوجيا الجسدية وأخصائيي التشريح في الرأس والرقبة، أوضحت أن الجاني لم يكن بعض مسببات الأمراض الغريبة، ولكنه بدلاً من ذلك مرض شائع في الطفولة وهو التهابات الأذن المزمنة.

قال الباحث المشارك وأستاذ مشارك في جامعة داونستيت للعلوم الصحية، صموئيل ماركيز، "قد يبدو هذا بعيد المنال، ولكن عندما قمنا، لأول مرة، بإعادة بناء القناة السمعية من البشر البدائيين، اكتشفنا أنها متشابهة بشكل ملحوظ مع تلك الحالة الخاصة بالأطفال"، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

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وأضاف "إن التهابات الأذن الوسطى منتشرة في كل مكان بين الرضع لأن الزاوية المسطحة للقنوات السمعية للرضع عرضة للاحتفاظ ببكتريا التهاب الأذن الوسطى التي تسبب هذه العدوى، وهي نفس الزاوية المسطحة التي وجدناها في البشر البدائيين".

وذكرت الدراسة أن القنوات السمعية البشرية الحديثة، التي تربط الأذن الوسطى بالبلعوم الأنفي، قد تتغير مع تقدم العمر. مع النياندرتال، لم يحدث ذلك، مما يعني أن التهابات الأذن والمضاعفات المحتملة، مثل التهابات الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي، تصبح تهديدات مزمنة أو مدى الحياة.