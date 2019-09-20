ارتفاع حصيلة تفجير امس في كركوك الى ثلاثة قتلى

أفاد مصدر امني، الجمعة، بارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف دورية للشرطة في كركوك الى ثلاثة قتلى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة تفجير العبوة الناسفة التي استهدفت دورية لفلشرطة الاتحادية في الحويجة ارتفعت الى ثلاثة قتلى ومصاب".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "القتلى اثنين برتبة مفوض والثالث برتبة عريف".
يشار الى أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية للشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، ما ادى الى مقتل احد عناصرها واصابة اخر بجروح.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "القتلى اثنين برتبة مفوض والثالث برتبة عريف".
يشار الى أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية للشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، ما ادى الى مقتل احد عناصرها واصابة اخر بجروح.
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