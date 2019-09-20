نائب: رئيس الوزراء كبل نفسه بالمحاصصة ويتحمل مسؤولية حسم التربية

وقال حسن فدعم في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الكاملة عن تاخير حسم مرشح حقيبة التربية"، مبينا ان "اصرار رئيس الوزراء على اعتماد مبدأ المحاصصة واعطاء الوزارة الى جهة سياسية محددة هو امر غير صحيح او مقبول".واضاف فدعم، ان "رئيس الوزراء مطالب بترشيح شخصية مستقلة كفوءة وتكنوقراط بعيدة عن هيمنة الاحزاب ومن رحم الوزارة"، معتبرا ان "رئيس الوزراء كبل نفسه بمبدأ الماحصصة وهو ما زال حتى اللحظة يطرح اسماء شخصيات محددة من جهة سياسية واحدة ورفضت جميعها ورغم هذا ما زال يدور في فلك المحاصصة دون طرح اسماء مختلفة".

وكان مجلس النواب اسقط اربعة من مرشحي حقيبة وزارة التربية خلال جلسات مختلفة، اخرهم في جلسته التي عقدت الخميس 27 حزيران 2019.

