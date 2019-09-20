اعتبر نائب عن تيار الحكمة، الجمعة، الجمعة، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "كبل نفسه" بمبدأ المحاصصة، محملا اياه المسؤولية الكاملة عن عدم حسم مرشح حقيبة التربية حتى اللحظة.
وقال حسن فدعم في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الكاملة عن تاخير حسم مرشح حقيبة التربية"، مبينا ان "اصرار رئيس الوزراء على اعتماد مبدأ المحاصصة واعطاء الوزارة الى جهة سياسية محددة هو امر غير صحيح او مقبول".
واضاف فدعم، ان "رئيس الوزراء مطالب بترشيح شخصية مستقلة كفوءة وتكنوقراط بعيدة عن هيمنة الاحزاب ومن رحم الوزارة"، معتبرا ان "رئيس الوزراء كبل نفسه بمبدأ الماحصصة وهو ما زال حتى اللحظة يطرح اسماء شخصيات محددة من جهة سياسية واحدة ورفضت جميعها ورغم هذا ما زال يدور في فلك المحاصصة دون طرح اسماء مختلفة".
وكان مجلس النواب اسقط اربعة من مرشحي حقيبة وزارة التربية خلال جلسات مختلفة، اخرهم في جلسته التي عقدت الخميس 27 حزيران 2019.
واضاف فدعم، ان "رئيس الوزراء مطالب بترشيح شخصية مستقلة كفوءة وتكنوقراط بعيدة عن هيمنة الاحزاب ومن رحم الوزارة"، معتبرا ان "رئيس الوزراء كبل نفسه بمبدأ الماحصصة وهو ما زال حتى اللحظة يطرح اسماء شخصيات محددة من جهة سياسية واحدة ورفضت جميعها ورغم هذا ما زال يدور في فلك المحاصصة دون طرح اسماء مختلفة".
وكان مجلس النواب اسقط اربعة من مرشحي حقيبة وزارة التربية خلال جلسات مختلفة، اخرهم في جلسته التي عقدت الخميس 27 حزيران 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: رئيس الوزراء كبل نفسه بالمحاصصة ويتحمل مسؤولية حسم التربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.