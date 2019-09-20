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تويتر تطلق ميزة إخفاء الردود في اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية

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بعد فترة تجارب إستمرت لأشهر في دولة كندا أعلنت تويتر عن إطلاق ميزة إخفاء الردود المثيرة للجدل رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
الفكرة ببساطة هي أن يتمكن صاحب التغريدة الاساسي من إخفاء بعض الردود التي يراها غير مناسبة لكي لاتظهر ضمن الردود للمستخدمين الاخرين الذين بإمكانهم ايضاً رؤية كل الردود بعد الضغط على زر إظهار التغريدات المخفية.

تويتر أكدت أن الهدف من إطلاق هذه الميزة هو حث المستخدمين على التفكير ملياً قبل كتابة الردود والبعد عن الاساءات والردود الغير اخلاقية والتنمر وغيرها من المشاركات السلبية.

وتعتقد تويتر أن ميزة إخفاء الرد هي حل جيد مقارنة بميزة حذف المشاركات الموجودة في انستغرام وفيسبوك حيث ان اخفاء الرد سيجبر صاحب الرد السيء على المشاركة بشكل جيد في المرة المقبلة قبل ان يتم استخدام خيارات اخرى مثل الحظر والبلاغات التي تحتاج لوقت حتى يتم التفاعل معها.


على الجانب الآخر يرى الكثير ان هذه الميزة سوف تقتل ميزة تبادل وجهات النظر الموجودة في تويتر حيث سيتم قمع الاراء المخالفة لصاحب التغريده وهذا يقتل متعة تويتر ويجعل الموضوع المطروح للنقاش فقير وغير متكامل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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