نادي نفط ميسان يؤسس شركة للتجهيزات الرياضية

رياضة 2019-09-20 | 11:56 171 مشاهدة أعلن نادي نفط ميسان الرياضي، تأسيس شركة للتجهيزات الرياضية تحمل اسم "marsh". وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "سعياً منها للارتقاء بواقع التسويق الرياضي في العراق، ارتأت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي ان تؤسس شركة للتجهيزات الرياضية تحمل اسم marsh".



وتابع النادي "نحيطكم علماً بأن محافظة ميسان سوف تشهد في المستقبل القريب افتتاح معمل للشركة و متجر لتسويق منتجاتها فضلاً عن تجهيز الفريق الكروي بطقم جديد يحمل اسم الشركة لهذا الموسم والاعلان عنه اليوم الجمعة".

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