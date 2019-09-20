لجنة نيابية تستضيف اربعة مدراء عامين بوزارة الاعمار ابتداءً من الغد

أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، الجمعة، أن لجنته ستستضيف مجموعة من الكوادر المتقدمة في وزارة الاعمار والاسكان لمناقشة الموضوعات التي تخص الملف الخدمي، مشيرا الى ان الاستضافة ستكون للمدراء العامين لمديريات الماء والمجاري والطرق والجسور والبلديات في الوزارة وابتداءً من الغد.
وأوضح المعموري أن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية ستبدأ بإستضافة المدراء العامين لدوائر الماء والمجاري والطرق والجسور والبلديات، بالإضافة إلى مدراء الفروع في محافظات البلاد كافة بالتعاقب وابتداءً من يوم غدٍ السبت."، مبينا أنه "سيتم خلال جلسات الاستضافة التباحث حول المواضيع التي تخص الملف الخدمي فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها الوزارة ومشاريع تنمية الاقاليم في عموم محافظات البلاد".
وأشار المعموري الى أنه "سيتم مناقشة المشاريع المتلكئة لمعرفة الاسباب وتحديد المقصرين وستتخذ لجنة الخدمات والاعمار موقفاً حازماً إزاء كل من تعمد عرقلة وتأخير تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين".
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