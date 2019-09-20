بالصور.. حريق بشركة نفط في ميسان

افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، باندلاع حريق في شركة نفط بحقل الحلفاية بمحافظة ميسان. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا التهم كرفانات شركة نفط تاجين الحلفاية في محافظة ميسان. وعزا المصدر، بحسب التحقيقات الاولية سبب الحريق الى "تماس كهربائي"، موضحا أن فرق الدفاع المدني حضرت الى مكان الحادث لاخماد الحريق. Advertisements

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