الكويت ترفع مستوى التحذير الأمني بالموانئ التجارية والنفطية

أعلنت الكويت، الجمعة، رفع مستوى التحذير الأمني بالموانئ التجارية والنفطية على خلفية الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

وأصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان قرارا برفع المستوي الأمني للمرافق الميداني من المستوى 1 إلى المستوى 2.

وقالت مؤسسة الموانئ في بيان إن القرار الوزاري الذي حمل رقم ( 448) ينص على رفع المستوى الأمني للمرافق المينائية للبلاد جميعها سواء التجارية أو النفطية .

وأضافت في بيان لها، أن القرار يشدد على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المنيائية.

وأوضح البيان أن القرار يأتى حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الأوضاغ الرهنة بالمنطقة.

Advertisements

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أكدت، الخميس، استعدادها للتعامل مع أي حدث طارئ انطلاقا من طبيعة عملها التي تستلزم الاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية.

أعلن الجيش الكويتي، الأربعاء الماضي، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداته بشكل احترازي.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان، إن القرار جاء "ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".

يشار إلى أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة، قد دعا القوات المسلحة إلى الاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.

والأحد الماضي، قالت الحكومة الكويتية إنها تحقق في تقارير عن رصد تحليق طائرة مسيرة فوق البلاد، وتنسق مع السعودية بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية بالإنابة أنس خالد الصالح إن القيادات الأمنية باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.