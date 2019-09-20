بالفيديو.. سالم راشد يعدد أسباب فوز الجزيرة الإماراتي على الظفرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد سالم راشد، لاعب الجزيرة الإماراتي، بأداء فريقه وقوة البدلاء، وذلك بعد الفوز على الظفرة بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية من دوري الخليج العربي.

وفي لقاء مع "العين الرياضية" عقب نهاية المباراة قال سالم راشد: "عانينا كثيراً من الطقس الحار، لكن الفريق لم يُقصّر، واجهنا صعوبة أمام الظفرة رغم الفوز".

وأضاف راشد "طبقنا ما أراده الجهاز الفني وقدمنا أداء جيدا، لننجح في النهاية في الحصول على النتيجة التي كنا نريدها".

وتابع لاعب الجزيرة "لا يوجد فريق لا يتعرض للضغوط، الجميع لديه طموحات يسعى إلى تحقيقها، أتمنى أن يكون الزخم في قائمة الفريق مفيداً ويدعمنا بقوة".

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وكان الهولندي يورجن ستريبل، مدرب الجزيرة، أشاد بقائمة فريقه ولاعبيه المميزين، مشيراً إلى أنه يشعر بالقوة لوجودهم.

وأنهى راشد تصريحاته قائلاً: "نستهدف المنافسة على لقب الدوري وحصد كل الألقاب، لا بد أن يكون هناك بدلاء أقوياء في الفريق لكي تسير الأمور بصورة طيبة".

يذكر أن الجزيرة خاض معسكر إعداد خارجيا في مدينة أويستربيك الهولندية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، خلال الفترة من 31 يوليو/تموز حتى 9 أغسطس/آب الماضي.