الحريري يؤكد حق السعودية الكامل في الرد على استهداف أراضيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني حق السعودية الكامل في الرد على استهداف أراضيها، مشيرا إلى أن الهجوم على معامل شركة "أرامكو" السعودية يعد حدثا خطيرا.
وأضاف الحريري - خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في قصر الإليزيه - أن باريس تعمل على خطة لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى أعرب الحرير عن شكره لفرنسا لدعم استقرار واقتصاد لبنان، مشيرا إلى أن باريس ستمنح بلاده قرضا بقيمة 400 مليون يورو لدعم واستقرار الاقتصاد اللبناني.
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