قائد عسكري إيراني كبير يهدد برد واسع النطاق على أمريكا

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد عسكري إيراني كبير قوله اليوم الجمعة إن إيران سترد من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي على أي مؤامرات أمريكية، في ظل تفاقم التوتر بعد الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية.

ونسبت الوكالة إلى الجنرال يحيى رحيم صفوي، وهو مستشار كبير لخامنئي قوله “الشعب الإيراني سيرد على الأمريكيين من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي”.