والد محمد على يكشف حقائق جديدة عن ابنه الهارب:" خاين وعميل وسرق فلوس أخوه"

الموجز

أكد على عبدالخالق، والد الهارب محمد على، أن ابنه خائن لوطنه مصر، ولا يوجد لديه أي أدلة أو مستندات على ما يقوله، قائلًا: "ابني خان بلده اللي عملته وخان أهله وأسرته".

وأضاف "عبدالخالق"، في حوار خاص لـ"البوابة نيوز"، أن ابنه "تافه"، ولا يجب أن ينساق وراءه أحد، ولا يصدقه أحد قائلًا: "ابني سرق حق أخوه الشهيد.. تصدقوه إزاي؟!".

قال الكابتن علي عبد الخالق، والد الفنان محمد علي،في وقت سابق إن ما حققته الأسرة بالعمل مع القوات المسلحة، لم يكن يصدقه أحد، مؤكدا: "لو كنا بنشتغل قطاع خاص وحققنا الثورة المادية دي كان هيتقال علينا شغالين في البودرة".

وأضاف علي عبد الخالق، أن ابنه محمد علي يمتلك سيارات فارهة بقيمة 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الجيش حماية لرجال أعمال كثيرين من الشبهات،

وأوضح والد محمد علي، قائلا: "لو اعرف اللي غير ابني هقتله، لكن الحقيقة انا ماعرفش، ويارتني سافرت لابني مرة في اسبانيا"، مشيرا إلى أن ابنه تحول وتغير تماما منذ السفر إلى اسبانيا.

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وتابع الكابتن علي عبد الخالق، والد الممثل محمد علي ، إن ابنه تحول بشكل غريب، مشيرا إلى أنهم حققوا ملايين الجنيهات بالعمل مع القوات المسلحة، ولم يعمل هو وابنه طيلة حياتهما إلا مع الجيش.

وأضاف والد الفنان محمد على ، أن ابنه كان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.