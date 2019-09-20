وصول وزير البيئة الى أميركا للمشاركة بمؤتمر الطاقة الاغترابية

وصل وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ الى ​الولايات المتحدة الاميركية​ للمشاركة في ​مؤتمر​ ​الطاقة​ ​الاغتراب​ية LDE المزمع عقده في ​واشنطن​ والذي يتضمّن حلقات نقاش حول الوضع البيئي في ​لبنان​ وفرص التعاون مع الاغتراب اضافة الى الاثر البيئي للانشطة البترولية من جراء التنقيب عن ​النفط والغاز​ في ​المياه​ ​البحرية اللبنانية​ على أن ينتقل وزير البيئة بعدها الى ​نيويورك​ للمشاركة في قمة المناخ.

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