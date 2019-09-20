وصول وزير البيئة الى أميركا للمشاركة بمؤتمر الطاقة الاغترابية

وصل وزير البيئة فادي جريصاتي الى الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية LDE المزمع عقده في واشنطن والذي يتضمّن حلقات نقاش حول الوضع البيئي في لبنان وفرص التعاون مع الاغتراب اضافة الى الاثر البيئي للانشطة البترولية من جراء التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية على أن ينتقل وزير البيئة بعدها الى نيويورك للمشاركة في قمة المناخ.
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