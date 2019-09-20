عطالله بعد اجتماع "ضمانة الجبل": الكتلة أكدت دعمها لخطّة وزارة المهجّرين

اشار وزير المهجّرين غسّان عطالله في تصريح له بعد إجتماع ​كتلة ضمانة الجبل​ الى انه "تداولنا في مجمل التطورات الراهنة، كما عرض الوزير ​صالح الغريب​ خطّته لمعالجة ملف ​النازحين​ بكل التفاصيل والأرقام، وهنا لا بد من أن نثني على عمل الوزير الغريب والجهد الكبير المنجز في تحضير هذه الخطّة، خاصة لما لهذا الملف من حساسيّة كبيرة وتأثير مباشر على الوضع الإقتصادي والأمني والإجتماعي والبيئي..، وبالأخص من ناحية موضوع تسجيل الولادات، إذ ثمّة أعداد قد تصل إلى 100 ألف ولادة غير مسجّلة".

ولفت عطالله الى انه "جرى التطرق إلى موضوع الكسارات و​النفايات​ وتمنينا أن يكون الحل سريعاً وعادلاً وبدون أيّة استثناءات أو استنسابيّة لأحد، وبالأخص اليوم حيث نسعى إلى عودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم، فنتمنى أن لا يكون موضوع النفايات سبباً لتهجير من تبقّى من الأهالي في ​الشوف​ و​عاليه​".

وأعلن عطالله ان "الكتلة أكدت دعمها لخطّة وزارة المهجّرين معتبرة أن هذا الملف هو من الملفات الأساسية، كما تمنّت أن تكون الخطوات تجاه اقرار الخطّة سريعة خاصّة لما تمثل من كافة شرائح ​المجتمع اللبناني​، ويجب أن يبت فيها دون أيّ تأجيل أو تسويف حتى لو تطلّب الأمر عقد خلوة ل​مجلس الوزراء​ محصورة بملف المهجّرين فقط، إذ لا يجوز التأخير خاصة أننا وصلنا إلى نتائج تخفّض نسبة الأرقام بدلاً من تصاعدها".