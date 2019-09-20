اللقيس: موضوع زراعة القنب لغايات طبية هو بصيص امل للمزارع

اعتبر وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ في حديث اذاعي ضمن برنامح "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود أن "الموجع لنا هو التهريب وليس الاتفاقيات وهناك خلية ازمة لحل هذه المشكلة"، مشيرا الى ان "موضوع زراعة القنب الهندي لغايات طبية هو بصيص امل للمزارع وسيبصر النور قريبا".

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