اللواء ابراهيم عرض الأوضاع العامة مع سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، السفير الجديد للإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف يرافقه وفد من الإتحاد في زيارة تعارف وجرى بحث في الأوضاع العامة والتعاون القائم بين الأمن العام والإتحاد الأوروبي.
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