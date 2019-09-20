اللواء ابراهيم عرض الأوضاع العامة مع سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، السفير الجديد للإتحاد الأوروبي في ​لبنان​ رالف طرّاف يرافقه وفد من الإتحاد في زيارة تعارف وجرى بحث في الأوضاع العامة والتعاون القائم بين ​الأمن العام​ و​الإتحاد الأوروبي​.

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