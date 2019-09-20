كهرباء لبنان: عزل مخرجي قناريت وعقتنيت من أجل تأهيلهما

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، في بيان، عن عزل مخرجي "قناريت" و"عقتنيت" من محطة ​معمل الزهراني​ من 19 ولغاية 30 أيلول 2019 من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا، وذلك من أجل تأهيلهما. وبالتالي، سوف تنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل عن القرى والبلدات التالية: قناريت، منطقة ​الريجي​ البساتين، ​الغازية​، عنقون، عرنابا، المطرية، طنبوريت، نهر زيتا، عقتنيت، جنجلايا، ​القنيطرة​، معمرية الصليب ، جامع الشحوري والسفير وحي الزاهرية.

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