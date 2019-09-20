المفتي قبلان: الأوضاع صعبة والخروج منها بات يتطلب جهوداً نوعية

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في ​برج البراجنة​ "أننا نسمع الكثير عن خطط طوارئ ​اقتصاد​ية وإصلاحية، وعن أوراق من هنا وهناك، ولكن لا نرى قرارات ولا إجراءات ولا نيّات تنفيذية؛ الناس في قلب المعاناة والبلد واقتصاده وماليته في مآزق كبرى وخطيرة، و المسؤولون على نهجهم في المزايدات السياسية؛ الناس في بطالة و​الاقتصاد​ في تدهور مستمر، ومالية ​الدولة​ تنتهب وتهدر والإنفاق العشوائي حدّث ولا حرج؛ البلد ماشي مسرعاً إلى الانهيار وأهل السلطة على صراعاتهم ونزاعاتهم ومحاصصاتهم وكأنهم في كوكب آخر؛ الدولة شبه غائبة إلا على الضعفاء والفقراء، بل مغيِّبة نفسها عن هموم الناس وقضاياهم الحياتية والاجتماعية، وبخاصة التربوية، حيث انعدمت قدرة اللبنانيين على إدخال أولادهم إلى ​المدارس​ وتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم المدرسية، بسبب جنون الأسعار، وارتفاع الأقساط، وفلتان مافيا ​الدولار​، وفاقدي الضمير الذين استغلوا الواقع، وراحوا يبتزّون المواطنين من دون حسيب أو رقيب".

وأكّد المفتي قبلان أن "الحالة لم تعد تطاق، في ظل دولة فاشلة وسلطة فاسدة، لم تشبع بعد ولن تشبع، طالما أن نظام ​الطوائف​ قائم والمحاسبة غائبة والقوانين في خدمة الأقوياء وأصحاب النفوذ؛ أما الوعود بالإصلاح لن تصبح حقيقة طالما الشاكي من الفساد هو ذاته من أوصل البلاد إلى هذه الحالة المزرية من المديونية والإفلاس، وهو ذاته الذي يقوم بالصفقات ويقبض السمسرات، ويجعل من الدولة ومؤسساتها مشاعات يصول ويجول فيها كما يحلو ويشتهي، يوظّف ويقيل، يعيّن ويستبعد من يشاء، دون آلية أو معيار".

ولفت إلى أنه "نعم بالنفوذ والهيمنة والتسلّط تدار الدولة، ويُحكم ​اللبنانيون​ الذين انعدمت ثقتهم بالدولة، ولم يعد لديهم أي أمل بإصلاح شأنها، ما دامت سلطة المنافع والمناصب هي من تَعِد بالإصلاح و​محاربة الفساد​ ومحاكمة الفاسدين وتطبيق القانون. إنها سلطة عاجزة وغير قادرة على أي إنجاز إنقاذي تقدّمه إلى اللبنانيين، لأن فاقد الشيء لا يعطيه"، مشيراً إلى "إننا سمعنا وحاولنا أن نصدّق، فجاءت النتائج مخيبة ومحبطة وميئسة، ومعها المزيد من الصراع والتناتش على الحصص، والمزيد من الانقسامات الطائفية والمذهبية، والمزيد من الاهتراء والشلل في دولة أصلاً مهترئة، جاؤوا ليصلحوها فعاثوا في خرابها، قالوا بتحسين أوضاع الناس وزيادة النمو وتحريك الاقتصاد، فإذا بنا أمام بطالة موصوفة، ونمو ما دون الصفر واقتصاد متهالك لا بل منهار". متسائلاً "أين الوعود؟ وأين الإنجازات؟ وعلى حساب من توضع الميزانيات؟ ومن حساب من تقتطع ​الضرائب​؟ وتوضع الرسوم؟ وتفرض الجباية؟ وهل في الإمكان قيام دولة، وحيتان ​المال​ والشركات الوهمية ومافيا التهريب وأصحاب الصفقات والسمسرات يعيثون في المال العام، ويعبثون في حقوق الناس ولا يُسألون من أين لكم هذا؟"

واعتبر أن "الأوضاع صعبة والخروج منها بات يتطلب جهوداً نوعية، وقرارات جريئة، تطال كل عصابات النهب في هذا البلد، وتحملّهم المسؤولية الكاملة عما هو قائم، وتضع موازنة مدروسة ومحسوبة جيداً، تكون على حساب من سرق المال العام، لا ضرائب فيها ولا مساس بجيوب الفقراء".