البزري يُبدي إرتياحه لحل مشكلة تسجيل الطلبة الفلسطينيين في المدارس الرسمية

أبدى رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ إرتياحه لحل مشكلة تسجيل الطلبة ​الفلسطينيين​ خصوصاً في ​المدارس الرسمية​ في صيدا، معتبراً أن "المكوّن الفلسطيني في المدينة يُشكّل جزءاً هاماً من أبنائها، وبالتالي يجب معاملته كما يُعامل أبناء المدينة".

ولفت الى أنه "من المستغرب والمؤسف أن تتكرر هذه المأساة كل سنة حيث يوضع أهلنا الفلسطينيين على محك الترهيب والتهديد بالقبول وعدم القبول في المدارس الرسمية، في حين أنه من واجب وكالة ​الأنروا​ و​لبنان​ كدولة مضيفة أن يقوما بتأمين مستلزمات التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الفلسطينيين، ومن هنا فإننا نتمنى أن تكون هذه ​السنة​ هي الأخيرة التي يُعاني منها أهلنا ​الفلسطينيون​ في قدرتهم على التسجيل في المدارس الرسمية اللبنانية"، داعياً وكالة الأنروا و​وزارة التربية​ اللبنانية "للقيام بدورهم الأساسي والرئيسي وتحمّل مسؤوليتهم في هذا الخصوص".