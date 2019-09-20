النشرة: نقل شاب الى مستشفى الراعي بعد انقلاب مصعد عليه في حارة صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "الشاب اللبناني عبد عيطور (15 عاما) نقل الى مستشفى "الراعي" في صيدا، بواسطة عناصر من ​الصليب الاحمر اللبناني​، بعدما اصيب في قدمه، في اعقاب انقلاب مصعد صغير لنقل البضاعة داخل محله في اول ​جادة نبيه بري​ في ​حارة صيدا​، وقد سارع عناصر ​الدفاع المدني​ الى انقاذه وبعد قص جانب من المصعد لنقله".

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