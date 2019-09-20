مسؤول بأرامكو: الهجوم على منشأة خريص استهدف 4 مواقع بمصانع إنتاج النفط

كشف مسؤول تنفيذي في شركة "​أرامكو​" ​السعودية​ لوكالة "​رويترز​" للانباء عن "معلومات جديدة عن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في السعودية السبت الماضي"، موضحاً أن "الهجوم على منشأة خريص ​النفط​ية استهدف 4 مواقع في مصانع إنتاج النفط".

ولفت إلى أنه "في الوقت الذي كان فريق من "أرامكو" يتعامل مع ​الحرائق​ الأولى توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفا فورا".