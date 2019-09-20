كشف مسؤول تنفيذي في شركة "أرامكو" السعودية لوكالة "رويترز" للانباء عن "معلومات جديدة عن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في السعودية السبت الماضي"، موضحاً أن "الهجوم على منشأة خريص النفطية استهدف 4 مواقع في مصانع إنتاج النفط".
ولفت إلى أنه "في الوقت الذي كان فريق من "أرامكو" يتعامل مع الحرائق الأولى توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفا فورا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بأرامكو: الهجوم على منشأة خريص استهدف 4 مواقع بمصانع إنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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