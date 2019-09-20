الحوثيون يتهمون التحالف العربي بتصعيد خطير يهدد اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة

اتهمت جماعة "​أنصار الله​" ​التحالف العربي​ بقيادة ​السعودية​ بتصعيد خطير في ​الحديدة​ يهدد ​اتفاق ستوكهولم​ . وأعلن التحالف العربي اليوم، تدمير 4 مواقع لجماعة "أنصار الله" ​الحوثيين​، خاصة بتجهيز الزوارق المفخخة المُسيرة، في إطار عملية عسكرية بشمال محافظة الحديدة اليمنية.

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