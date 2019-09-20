سفير السعودية لدى بريطانيا: مقتل خاشقجي وصمة عار على الرياض

وصف سفير ​السعودية​ لدى ​بريطانيا​ خالد بن بندر ​آل سعود​، جريمة مقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​ في قنصلية ​الرياض​ ب​إسطنبول​ بأنها وصمة عار على السعودية، مشيراً إلى ان "ما حدث في إسطنبول قبل نحو عام كان وصمة عار على السعودية، وعلى ثقافتنا، وشعبنا وحكومتنا، وأضاف “أتمنى لو أن هذا لم يحدث".

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