واشنطن تصدر "فيزا" لروحاني وظريف









اسماء السيد - نصر المجالي: أصدرت الولايات المتحدة تأشيرة دخول للرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأنه سيسمح لروحاني بحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن أصدرت تأشيرة الدخول، وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على "تويتر"، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه إلى نيويورك صباح الجمعة لحضور الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان ظريف قد صرح في وقت سابق بأن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حاول تأخير إصدار التأشيرات للوفد الإيراني.

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وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، في وقت سابق، بإمكانية عدم حضور الرئيس الإيراني، اجتماعات الجمعية العامة، مرجحة "إلغاء الزيارة إذا لم تصدر تأشيرة.

وكان الرئيس الأميركي أعلن عن استعداده للسماح للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال ترامب للصحفيين، يوم الأربعاء: "سأسمح لهما بالحضور"، مضيفا أن "الأمم المتحدة تتسم بأهمية كبيرة".

ومن جهته، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال إن الأمم المتحدة على اتصال مع السلطات الأميركية بشأن منح تأشيرات الدخول لروحاني وظريف ليتمكنا من حضور جلسات الجمعية العامة الأسبوع المقبل.

