شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب تحذر من بث "قنوات الارهاب" فيديوهات لأحداث قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من قيام القنوات المدعومة من الجماعة الإرهابية بإعادة عرض وبث فيديوهات وصور "قديمة " بزعم إنها لأحداث جديدة.

وقال بدوي فى بيان اليوم الجمعة إن الجماعة الإرهابية وقنواتها اعتادت الكذب والتدليس في شتي المواقف، وهذا الأمر ليس خفياً علي أحد، من أجل إيهام البساء من المصريين بوقائع لم تحدث من الأساس.

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وأضاف رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إعادة إذاعة المحتويات القديمة من جديد تأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية وقنواتها المدعومة بث الشائعات وتزييف الحقائق، وهي الأفعال التي دأبت علي ممارستها في محاوله لزعزعه استقرار البلد، لكن الشعب المصري يعي جيداً ألاعيبهم ويقف لهم بالمرصاد.

ولفت أحمد بدوي، إلى أن اللجنة ستواصل خلال دور الانعقاد الخامس الذي سيبدأ أول أكتوبر القادم، في مناقشة آليات وسبل مكافحة الشائعات، وفي مقدمتها إعداد تشريع تصل فيه عقوبة مروجي الشائعات إلي المؤبد حال الإضرار بالأمن القومي للبلاد.