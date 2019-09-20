شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين الصحى الشامل تنفى شائعتين أبرزهما وقف استكمال المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية.

تواصل المركز مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول وقف استكمال باقي مراحل المنظومة لعدم توافر المخصصات المالية، مُوكدةً أن خطة تنفيذ المنظومة تسير وفق المخطط دون تأخير، حيث سيتم تعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية بعد أن بدأ تنفيذها حالياً في بورسعيد.

كما نفت الهيئة ما تردد من أنباء حول حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، مُؤكدةً على عدم حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية أو غيرهم بمحافظة بورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تطبق حاليًا في محافظة بورسعيد على كافة المواطنين بلا استثناء.

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الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، أعلن إنه بمتابعة لما يتم نشره من استغاثات وشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعى والصحف، وما يصل إليها مباشرة، استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، إلى 256 حالة تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً خلال شهر أغسطس 2019.

وأكد المجلس أن هذه الحالات قد تنوعت بين إجراء جراحات المخ والأعصاب، وجراحات القلب المفتوح، وجراحات أوعية دموية، وتوفير أسرة رعاية مركزة عامة وحضانات بأنواعها، وتوفير أمصال عقر حيوانات وعلاج حالات التسمم، وعلاج لفيروس سى، وتوفير أطراف صناعية، وذلك بالتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.