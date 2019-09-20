شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان تطالب بتطبيق القانون على السائقين المتسببين فى التلوث الضوضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول ارتفاع مستويات التلوث الضوضائى بالشوارع بشكل ملحوظ، دون وجود أى خطوات للتصدى لهذه الظاهرة.

وأوضح زين الدين أن آلات التنبيه بالسيارات والتكاتك وحتى الدراجات البخارية خرجت عن نطاق استخدامها الطبيعى، وأصبح كل منها مصدر إزعاج لمئات من المواطنين القانطين حولها، بسبب استخدامها بشكل غير مسئول من قبل السائقين، وذلك بالإضافة إلى التصرفات غير المسئولة من بعضهم حيث يقومون باستعمال الموسيقى بأصوات عالية وصاخبة تزعج من حولهم.

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وطالب النائب بوجود عقوبات رادعة وتطبيق القانون على سالكى هذه التصرفات للخفض من الأضرار الواقعة على المواطنين نتيجة الإزعاج والتلوث الضوضائى، التى تؤثر بالتأكيد على صحة المواطنين وبالتالى مستوى إنتاجيتهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت أن 60% من حالات فقدان السمع عند الأطفال يمكن تجنبها، عن طريق التطعيم ضد الأمراض المختلفة والسيطرة على التلوث الضوضائى وتنظيم استخدام بعض الأدوية.

وحسب التقرير فقد ذكرت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 5% من سكان العالم (360 مليون نسمة)، يعانون من فقدان السمع، منهم 32 مليون فى سن الطفولة، وفى تقييم أجرته المنظمة وجدت أن غالبية الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.