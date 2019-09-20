تقرير للأمم المتحدة: 272 مليون مهاجر في أنحاء العالم في 2019

ذكر تقرير للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين في العالم بلغ 272 مليونا في عام 2019، وهذا العدد مستمر بالارتفاع في جميع مناطق العالم. وهذا أكثر بـ51 مليون شخص مقارنة بعام 2010.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة يشكل عدد المهاجرين حاليا 3.5% من سكان العالم. وبلغ عدد المهاجرين الذي وصلوا إلى أوروبا 82 مليونا وإلى أمريكا الشمالية 59 مليونا وإلى شمال إفريقيا وغرب آسيا 49 مليونا.
واستقبلت الولايات المتحدة 51 مليون مهاجر، واستقبلت كل من ألمانيا والمملكة العربية السعودية 13 مليونا، وروسيا 12 مليونا وبريطانيا 10 ملايين، والإمارات العربية المتحدة 9 ملايين، وكل من فرنسا وكندا وأستراليا نحو 8 ملايين وإيطاليا 6 ملايين.
وهاجر ثلث المهاجرين من 10 دول تتقدمها الهند 18 مليونا، تليها المكسيك-12 مليونا، والصين 11 مليونا وروسيا 10 ملايين وسوريا 8 ملايين.
ويشير تقرير المنظمة الدولية إلى أن أعداد المهاجرين في ازدياد مستمر. فخلال أعوام 2010-2017 ازداد عدد المهاجرين والباحثين عن اللجوء بمقدار 13 مليون شخص.
وانخفض عدد النساء والفتيات المهاجرات من 49% من المجموع الكلي للمهاجرين عام 2000 إلى 48% في عام 2019.
ومن الملاحظ أن ثلاثة أرباع المهاجرين هم من القادرين على العمل وتتراوح أعمارهم من 20-64 سنة.
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