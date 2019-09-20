بعد غياب دام 14 عاما.. أولمبيك آسفي يعود للمشاركة عربيا بمواجهة الرفاع البحريني

يستهل فريق أولمببك آسفي مشواره في البطولة العربية، والتي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، اليوم الجمعة، باستقبال ضيفه الرفاع البحريني، على أرضية ملعب المسيرة الخضراء، برسم ذهاب الدور الـ23 من المسابقة.

ويعود القرش المسفيوي للمشاركة على الصعيد العربي بعد غياب دام 14 عاما، إذ كان آخر ظهور للأولمبيك في البطولة العربية، نونبر 2005، بعدما ودع البطولة من ثمن النهائي، ضد النصر السعودي بركلات الترجيح (3_5).

ويسعى الفريق العبدي إلى التفوق على نفسه، وتجاوز دور الثمن على الأقل، الذي بلغ في نسخة 2006، التي توج بها فريق الرجاء الرياضي، بتغلبه في المباراة النهائية على إنبي المصري.

ولن تكون مهمة أولمبيك آسفي مفروشة بالورود، في ظل قوة المنافس، الذي يلعب مواجهة اليوم، بعد تصدره وبالعلامة الكاملة، المجموعة الأولى من الدور التمهيدي، التي ضمت اتحاد طنجة، والزوراء العراقي، وهورسيد الصومالي.

وتغلب الرفاع على فارس البوغاز بهدفين دون رد، قبل أن يدك في مباراته الثانية، شباك هورسيد بخماسية نظيفة، ثم تغلب على الزوراء بهدف نظيف في مواجهته الأخيرة.