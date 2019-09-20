رصدته كاميرا المراقبة.. فيديو يُوثق اغتصاب قاصر لطفل داخل مسجد!

تمكنت عناصر الشرطة القضائية ليلة أول أمس الأربعاء، بمدينة بيوكرى، من توقيف شاب يبلغ من العمر 17 سنة بتهمة اغتصاب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب مصادر محلية، فالضحية يبلغ من العمر 13 سنة، تم اغتصابه داخل مسجد “التقوى” في حي التوامة بمدينة بيوكرى ضواحي أكادير.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الموقوف تم رصده بكاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد بين صلاتي المغرب والعشاء، كما رصدت كذلك نفس الشخص وهو يحاول اغتصاب طفل آخر في وقت سابق.

هذا وجرى الاحتفاظ بالمتهم رهن المراقبة النظرية كقاصر في انتظار تقديمه إلى العدالة.