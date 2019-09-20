تمكنت عناصر الشرطة القضائية ليلة أول أمس الأربعاء، بمدينة بيوكرى، من توقيف شاب يبلغ من العمر 17 سنة بتهمة اغتصاب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحسب مصادر محلية، فالضحية يبلغ من العمر 13 سنة، تم اغتصابه داخل مسجد “التقوى” في حي التوامة بمدينة بيوكرى ضواحي أكادير.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الموقوف تم رصده بكاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد بين صلاتي المغرب والعشاء، كما رصدت كذلك نفس الشخص وهو يحاول اغتصاب طفل آخر في وقت سابق.
هذا وجرى الاحتفاظ بالمتهم رهن المراقبة النظرية كقاصر في انتظار تقديمه إلى العدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر رصدته كاميرا المراقبة.. فيديو يُوثق اغتصاب قاصر لطفل داخل مسجد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.