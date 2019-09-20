خاضت أول حصة تدريبية بالأراضي الجزائرية.. العناصر المحليية تواصل استعداداتها لمواجهة الجزائر

يواصل لاعبو المنتخب الوطني المحلي، استعداداتهم للمباراة التي ستجمعهم غدا السبت، بمضيفهم الجزائري، في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وخاضت العناصر الوطنية، أمس الخميس، أول حصة تدريبية بالجزائر، وهي الحصة التي شهدت مشاركة كل اللاعبين الذي تنقلوا مع بعثة المنتخب إلى الأراضي الجزائرية.

وركز الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي خلال حصة أمس، التي دامت حوالي ساعة و15 دقيقة، على الجانبين التقني والتكتيكي.

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ومن المنتظر أن تتواصل استعدادات العناصر الوطنية، اليوم، وذلك من أجل الاستئناس بأرضية ملعب مصطفى تشاكر، بمدينة البليدة، الذي سيكون مسرحا لهذه القمة المغاربية.

وحلت بعثة المحليين بالجزائر يوم أمس، مع العلم أن الرحلة تخلف عنها كل من لاعب الرجاء الرياضي محمود بنحليب، وأيوب الكعبي هداف الوداد، بسبب الإصابة

يذكر أنه تم تغيير توقيت المواجهة من 7و15 دقيقة إلى 8و45 دقيقة، ليكون بذلك ثاني تغيير يطرأ على اللقاء، بعد تأخير موعده من الجمعة كما كان محددا له سلفا، إلى السبت.