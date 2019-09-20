كفر مندا: اتهام شاب بالضلوع في دهس آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة، لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 18 عاما من بلدة كفر مندا، على خلفية ضلوعه في دهس شاب آخر وإصابته بجروح في أعقاب خلاف مع أحد أقربائه.

وتقدمت النيابة العامة بطلب تمديد اعتقال الشاب حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه "في يوم 6.9.2019 وقع حادث طرب وهرب، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة نتيجة تدهور حالته بعد وصوله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج".

وأضافت "تبين من خلال التحقيقات أن الحديث يدور حول حادث ضرب وهرب مع نية متعمدة، بين أحد أقرباء المتهم من كفر مندا وشقيق صاحب الشكوى، في تلك الليلة قاد المتهم سيارته وكان معه شخصين من أفراد عائلته قرب مدرسة في كفر مندا، مع علمهم أن صاحب الشكوى (18 عاما) سيمر من المكان، وعند وصول صاحب الشكوى إلى المكان قام المتهم بإنزال أقربائه من السيارة، وبدأ بقيادة سيارته بسرعة فائقة غير المسموح بها في المكان، ليدهس صاحب الشكوى، ثم لاذ بالفرار من المكان".