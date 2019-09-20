مصرع فتى بحادث عمل في رهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي فتى (16 عاما) مصرعه في حادث عمل وقع ظهر اليوم، الجمعة، في ورشة لتصليح السيارات في المنطقة الصناعية بمدينة رهط في منطقة النقب.

وعُلم أن الحادث وقع من جراء تعرضه للدهس بواسطة رافعة شوكية، خلال عمله في ورشة لتصليح السيارات.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقاموا بعملية إنعاش للفتى، لكنها باءت بالفشل وجرى إقرار وفاته على الفور.

وتم تبليغ الشرطة التي وصلت إلى المكان وقالت إنها شرعت التحقيق في ملابسات الحادث، بالتعاون مع طاقم وزارة الصناعة والتجارة.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. ويشار إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.