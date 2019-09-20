إرهاب إيران وصعود الذهب.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: إخوان مصر بالسودان.. أسماء وهمية وتحركات تغذي الإرهاب، و9 تهم أمريكية يواجهها لبناني ساعد مليشيا حزب الله، وأزمة المرشح السجين.. "الانتخابات التونسية" تدعو لتكافؤ الفرص، وواشنطن تطرد دبلوماسيين كوبيين بتهمة المساس بالأمن القومي، ومحمد بن زايد ووزير الجيش الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون العسكري، وتيلرسون يروي كيف تمكن نتنياهو من خداع ترامب.

كما تقرأون: العاهل السعودي: هجمات أرامكو تستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقة، ومسيرات حاشدة بالسودان تطالب بمحاكمة رموز "الإخوان"، وسلاح الجو الليبي يدمر أهدافا إرهابية جنوبي طرابلس، وأمريكا تصدر تأشيرتي دخول لروحاني وظريف لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، والجبير: هجمات أرامكو امتداد لسياسات إيران التخريبية، والمعلمي: هجمات أرامكو تستهدف السعودية والاقتصاد العالمي، ويونكر: التخلي عن "شبكة الأمان" مقابل تحقيق أهداف بريكست.

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أما في الاقتصاد، فتطالعون: أسعار الذهب تصعد بعد تراجع الدولار، وجولة جديدة من مفاوضات حرب التجارة بين أمريكا والصين في واشنطن، ووزير الطاقة الروسي لنظيره السعودي: لا تغيير باتفاق النفط مع أوبك، ومستشار لترامب يفجر مفاجأة بشأن "حرب التجارة"، وإنجلترا تثبت "الفائدة" وسط تحذيرات "المركزي" من تأخر بريكست، وموديز: عودة إنتاج النفط السعودي سريعا تظهر درجة صمود عالية.

رياضيا تتابعون بعد تألقه الأوروبي.. برشلونة يزاحم يونايتد على ضم هالاند مهاجم سالزبوج، وفي التكنولوجيا: نوكيا تطلق هاتف 7.2 بكاميرا ثلاثية دائرية.

ومن الفن: سيلفستر ستالون يكشف أسرار عودة "رامبو"، أما في المنوعات: ترامب لا يحمل "محفظة".. الدولارات تتدلى من جيبه.

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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