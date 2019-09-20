الأمم المتحدة تحذر من «حرب كارثية» في الخليج

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن “المجتمع الدولي لابد أن يتمتع بأعصاب حديدية للحيلولة دون وقوع حرب في الخليج يترتب عليها آثار كارثية”.

وأوضح غوتيريس في مقابلة، نقلتها شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الجمعة: “إننا قلقون للغاية، وأرسلت بالأمس خبيرين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن 2231 لفحص الحطام (الآثار في بقيق وخريص)، والتمكن من تحليل ما هي ومن صنعها، وفي الوقت ذاته أنا أعتبر هذا تصعيداً خطيراً للغاية أدينه بالكامل، ويحتاج إلى أعصاب حديدية من المجتمع الدولي للحيلولة دون حصول ما يمكن أن يكون صراعاً ضخماً في الخليج تترتب عليه نتائج دراماتية على مستوى العالم”.

ورداً على سؤال إن كانت السعودية وإيران على شفا حرب؟ قال غوتيريس: “آمل لا، وأعتقد أن من المهم كما قلت تجنب صراع ضخم في الخليج ستترتب عليه نتائج كارثية على المنطقة وأيضاً على العالم”.