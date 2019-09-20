دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية​ الى جلسة مشتركة تعقد يوم الاربعاء لدرس اقتراح القانون الرامي الى انتخاب اعضاء مجلس النواب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا اللجان النيابية الى جلسة مشتركة الاربعاء لدراسة مشروع قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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